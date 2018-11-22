Петербуржцы «учтут» на выборах позицию Беглова по парку на Смоленке

Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Петербуржцы продолжают попытки защитить парк в устье реки Смоленки, которому грозит застройка апарт-отелями, передает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщила член «Справедливой России», депутат МО №7 и местная жительница Нэлли Вавилина, 200 тысяч василеостровцев наверняка «учтут» позицию врио губернатора Александра Беглова по поводу парка на выборах градоначальника в 2019 году.

По словам Вавилиной, в Смольном якобы декларируют поддержку создания полноценного парка, а застройщика собираются контролировать, чтобы вместо проекта гостиниц там не появилось фактическое жилье. Но активисты не склонны доверять чиновникам. Так, инициативной группе пришел ответ из комитета по инвестициям с результатами одной из проверок застройщика.

«Если коротко, то смысл следующий: по части проекта нарушений нет, будем следить, чтобы это были гостиницы, а если они построят что-то другое, отнимем участки. При этом в устной беседе нас вновь заверили, что весь Смольный только и думает о создании парка на Смоленке, и на этой неделе состоится ну очень важное совещание по нашему вопросу, на котором будут даны соответствующие поручения», — сообщила Вавилина.

Активистам, по ее словам, «очень отрадно», что благодаря их инициативе в городе прекратится порочная практика строительства апарт-отелей, маскирующихся под гостиницы, и что в Смольном обеспокоены застройкой зеленых насаждений, но конечная цель василеостровцев — создать парк на Смоленке. В связи с этим местные жители уже готовят акцию на случай бездействия чиновников, они готовы еженедельно проводить массовые пикеты у стройплощадки, Смольного, ЗакСа, а также планируют провести многочисленный марш за парк на Васильевском острове.

«И так до тех пор, пока застройщик не покинет наш парк. Обращаемся к Александру Дмитриевичу Беглову с просьбой проявить политическую волю и отменить антинародное решение о застройке устья реки Смоленки. В свою очередь 200 тыс. василеостровцев учтут это в сентябре 2019 года», — заявляет Вавилина.

Тем временем, депутат Заксобрания Петербурга от «СР» Алексей Ковалев предлагает защитить территорию вокруг устья Смоленки, присвоив ей статус зоны зеленых насаждений и зафиксировав это в Генеральном плане Петербурга. Он уже подал соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о Генплане.

Ковалев предлагает изменить статус территории, ограниченной устьем реки Смоленки на пересечении с улицей Кораблестроителей с зоны деловой застройки («Д») на зону зеленых насаждений («Р2»).

Напомним, согласно постановлению правительства Петербурга от 9 марта 2016 года компания «Новые территории девелопмент» собирается возвести в устье реки Смоленки отельный комплекс, причем этот инвестор считается Смольным «стратегическим». Местные жители протестуют против застройки пятна с видом на Финский залив, где они хотели бы видеть общедоступный парк. Однако 20 июня 2018 года Госстройнадзор выдал ООО «Новые территории девелопмент» разрешение на строительство.

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