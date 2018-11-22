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Калининградская область выиграла конкурс как лучшее турнаправление

Общество

Калининградская область признана победителем конкурса National Geographic Traveler Awards 2018

Калининград, 22 ноября 2018, 16:08 — REGNUM  Самый западный регион России победил в конкурсе журнала National Geographic Traveler в номинации «Российский экологический отдых», сообщила сегодня, 22 ноября, пресс-служба регионального правительства.

«Эта престижная награда значима с точки зрения привлечения внимания иностранных туристов к Калининградской области. Всемирно известные бренды такие, как National Geographic, пользуются огромной популярностью, вызывая повышенный интерес у гостей региона. Приз был получен по итогам открытого голосования. И очень приятно, что за Калининградскую область голосовало такое большое количество человек», — прокомментировал результаты конкурса министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Традиционно большой поток туристов привлекают объект ЮНЕСКО Национальный парк «Куршская коса» и Балтийское побережье, природный парк «Виштынецкий», Роминтенская пуща и многое другое. По данным Калининградстата, объем платных услуг туроператоров и коллективных средств размещения за первое полугодие этого года зафиксирован на отметке 1 млрд 690 млн рублей.

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