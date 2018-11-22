В Житомирской области прошли учения украинских десантников

Житомир, Украина, , 16:09 — REGNUM На полигоне в Житомирской области прошли масштабные учения десантно-штурмовых войск (ДШВ), сказано 22 ноября на официальном сайте совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Военные формирования Украины отработали авиационные удары, десантирование личного состава и военной техники, преодоление водной преграды бронетехникой и т.п.

«На учениях присутствовали президент Украины Пётр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко», — сказано в сообщении.

Напомним, 21 ноября Порошенко заявил, что в 2019 году на вооружение украинских ДШВ поступят американские противотанковые комплексы Javelin, а также различны транспортные средства, включая американские автомобили Hummer.

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