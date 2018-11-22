Ярославский Роспотребнадзор: школьное меню согласовано

Ярославль, , 15:52 — REGNUM Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области опровергло слова депутата муниципалитета Ярославля о несогласованности школьного меню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.21 ноябре на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля ее председатель Алексей Таганов сообщил, что в Ярославле Роспотребнадзор не согласовал меню школьного питания с 1 сентября, так как само питание не соответствует санитарным правилам и нормам.

Представитель «Комбината социального питания», который кормит детей в школах Ярославля Мария Тураева подтвердила этот факт.

Однако в Роспотребнадзоре эту информацию, как ни странно, опровергает.

«Я этого не слышала — во-первых, во-вторых, за то, что там говорят депутаты, я не несу ответственности, а в третьих — у нас согласовано меню школьного питания и оно действует на 40 рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Марина Королёва.

Меню, с ее слов, согласовали еще в 2017 году. Если организация, занимающаяся питанием, хочет что-то изменить, то она выносит это на согласование в Роспотребнадзор.

«Мы согласовываем в зависимости от нормативов, которые указываются в санитарных правилах. В нашем меню не отражена стоимость. Это не наш вопрос. Нас интересуют только санитарно-гигиенические нормативы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Марина Королёва.

Меню в детских садах, со слов специалиста Роспотребнадзора, они не согласовывают. Это делает заведующая детским садом и организация, осуществляющая питание.

Однако депутат муниципалитета Алексей Таганов приводит другую информацию:

«Комбинат социального питания» сейчас кормит по-новому меню, которое по калорийности расходится с тем, которое согласовал Роспотребнадзор до этого. По деньгам — 40 рублей — ничего не расходится, расхождение есть только по калорийности. Она меньше. Они не согласовали это меню с Роспотребнадзором», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Таганов.

На необходимую калорийности, со слов депутата, можно выйти при затратах на завтрак в 50 рублей с человека.

В муниципалитете создана комиссия по организации питания в детских и садах и школах, которая вскоре начнет свою работу.

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