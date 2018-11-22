Четверг, 22 Ноября 2018 года
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85 тысяч детей умерли от голода в Йемене за 3 года войны

Общество

85 тысяч детей умерли в Йемене за три года войны, одной из причин этому послужил гуманитарный кризис, который привел к массовому голоду

85 тысяч детей умерли от голода в Йемене за 3 года войны
kate_griffin13
Дети Йемена

Сана, 22 ноября 2018, 15:48 — REGNUM  Международная организация Save the Children, занимающаяся защитой прав ребенка по всему миру, проанализировала данные, предоставленные ООН, и заявила о смерти 85 тысяч детей в Йемене за три года войны.

Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, основной причиной этому послужил гуманитарный кризис в стране, который привел к массовому голоду. Источник также добавил, что возраст большей части детей не достиг и пяти лет.

«Мы ужаснулись этим данным: 85 тысяч детей младше пяти лет погибли, по всей видимости, от беспрецедентного голода, вызванного войной», — прокомментировал ситуацию глава организации в Йемене Тамер Киролос. «Самое страшное, что это медленная смерть, родители наблюдают за тем, как их ребенок умирает».

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Зарубежная хроника
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