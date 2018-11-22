На Калининской АЭС завершилась плановая проверка систем безопасности

Удомля, Тверская область, , 15:43 — REGNUM Комиссия в составе специалистов ГУ МЧС России по Тверской области, государственных инспекторов по пожарному надзору муниципалитета, представителей Калининской АЭС, завершила плановую проверку соблюдения требований в области обеспечения пожарной безопасности и гражданской обороны на атомной станции, а также готовности персонала к действиям в условиях внештатной ситуации. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Специалисты подтвердили соблюдение на станции требований безопасности, готовность персонала к действиям в условиях внештатных ситуаций.

«Руководство Калининской АЭС уделяет большое внимание вопросам обеспечения пожарной безопасности и радиационного контроля, как на атомной станции, так и на прилегающей территории», — сообщил и.о. замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области Александр Евдокимов по итогам проведённой проверки.

Калининская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом». Она расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. Плановые проверки на станции проводятся раз в три года.

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