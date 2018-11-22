Лидер сепаратистов был убит в индийском Кашмире

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 21:07 — REGNUM В ходе столкновения сторонников независимости штата Джамму и Кашмир с индийскими силами безопасности был убит видный лидер движения за независимость региона Хафизулла Мир. Убийство лидера кашмирских сепаратистов произошло в южном районе Ачабал в ходе разгона антииндийской демонстрации. В ходе нападения на дом Хафизуллы Мира также пострадала его жена. Об этом сообщает пакистанское информационное агентство Dawn.

Жители нескольких районов Кашмира стихийно вышли на улицы после сообщения о столкновении боевиков с силами правопорядка, в ходе которого погибло по меньшей мере четыре сепаратиста. Протестующие бросали в стражей порядка камни, те ответили огнем. После разгона демонстрации военные атаковали дом лидера сепаратистской организации «Техрик-э-Хуррийат» Хафизуллы Мира, где он и был убит.

Произошедшее уже осудил Исламабад. Министерство иностранных дел Пакистана назвало погибшего Хафизуллу Амира «борцом за независимость».