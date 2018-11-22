Роскомнадзор завалил спортивный портал штрафами за мат

Москва, , 15:26 — REGNUM Портал Sports.ru и его бывший генеральный директор Юрий Дудь получили множество штрафов от Роскомнадзора за использование нецензурной лексики сторонними пользователями. Об этом написал на своей странице в Facebook гендиректор издания Дмитрий Навоша.

Юристы портала, который «завалило корреспонденцией из РКН», безуспешно добиваются встречи с руководством ведомства. Обычно штрафы выписывают за редакционные нарушения, а содержащие мат комментарии пользователей требуют удалить. Однако в случае со спортивным порталом контент типа «пост» ведомство не различает, отметил он.

Так, Дудя оштрафовали за публикацию из блога фанатов «Спартака», размещенную после происшествия в метро Рима. Из 17 выписанных протоколов четыре уже рассмотрены — по двум из них Дудь оштрафован на 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, российский журнал The New Times за четыре дня собрал более 25 млн рублей для оплаты наложенного Роскомнадзором штрафа. Издание наказали за несвоевременную подачу документов.

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