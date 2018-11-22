Ubisoft выпустила мобильный долгострой «Assassin's Creed: восстание»

Монтрёй, Франция, , 15:23 — REGNUM Долгострой компании Ubisoft — игра «Assassin's Creed: восстание» для мобильных платформ поступил на рынок. Об этом 21 ноября сообщил портал Eurogamer.

По мнению автора заметки, это лучшая на сегодня мобильная игра Ubisoft по известной вселенной. Геймплей (игровой процесс) состоит из двух частей: игрок может строить базу, примерно как в Fallout Shelter, и выполнять миссии, механизм предоставления которых похож на тот, что был в Assassin's Creed Chronicles.

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Напомним, в октябре 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что продюсер игр Assassin's Creed и Splinter Cell Джейд Реймонд покинула компанию Electronic Arts. Это произошло после того, как менеджер Electronic Arts Лора Мил решила передать Motive Studio под контроль Саманты Райан («The Sims», «Batman: Arkham City», «No One Lives Forever»).

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