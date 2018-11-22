Наказывать за «одурманивающие вещества» могут невиновных — сенатор

Москва, , 15:19 — REGNUM Инициатива ГИБДД о наказаниях за «одурманивающие лекарства» сложно реализуема на практике: из-за отсутствия нужного оборудования для диагностики могут пострадать невиновные, считает член Совета Федерации (ЛДПР), член комитета СФ РФ по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

Как сообщалось ранее, ГИБДД и Минздрав намерены внести в административный кодекс поправки и наказывать водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, в том числе фенобарбитала и димедрола.

«Идея в том виде, в котором её представляют сейчас, нереализуема. Определить наличие тех или иных препаратов в организме человека, конечно, можно. Только вот оборудование для этого нужно довольно сложное и дорогое. Даже не во всех больницах есть полный набор для проведения токсикологической экспертизы.

Что уж говорить о сотнях и тысячах экипажей ДПС. Портативных приборов, подобных алкометрам, в природе пока не существует. Так что доказать концентрацию лекарств в крови водителя в полевых условиях — это утопия.

Если подобные штрафы всё же будут введены, они ударят по профессиональным водителям. Например, дальнобойщик заболел, ему нужно пропить курс лекарств. Что ему делать, сдавать водительское удостоверение? А чем кормить семью?

Что касается лекарственных средств, употребление которых могут запретить водителям. Для начала нужно провести массу исследований, чтобы определить «группу риска», а не называть препараты наугад. Только вот сами лекарства могут подорожать по этой причине: естественно, финансирование исследований ляжет на фармацевтические компании.

Возможно, есть смысл говорить о группе лекарственных средств, имеющих седативный эффект. Гипотетически они могут «успокоить» настолько, что водитель уснёт за рулём и попадёт в ДТП. Могут, но не обязательно подействуют на конкретного человека. Многие препараты помогают одним людям, но совершенно бесполезны для других.

К сожалению, индивидуальный подход при встрече с сотрудниками ГИБДД вряд ли возможен. А значит, могут пострадать невиновные».

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