Генерал армии Израиля встретился с вышедшими на протест школьниками

Иерусалим, , 15:37 — REGNUM 21 ноября бригадный генерал Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) и командующий дивизией «Газа» Элиэзер Толедано выступил перед учениками школы регионального совета Шаарей ха-Негев на юге Израиля. Генерал заявил, что для решения проблемы требуется время, и призвал подростков набраться терпения. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

«Последний виток эскалации был непростым, но наша (ЦАХАЛ) главная задача — защищать вас, — заявил Толедано. — В последний раз напряженность возникла в тот момент, когда наши бойцы находились по другую сторону границы, подвергая себя опасности на важном задании.» Генерал также отметил, что «Газа является разрушенным с гражданской точки зрения анклавом, и вам (жителям юга Израиля) потребуется терпение.»

Напомним, что в начале ноября около 6000 школьников вышли на демонстрацию против бездействия правительства по вопросу урегулирования ситуации в Секторе Газа.