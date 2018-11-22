Арнольд Шварценеггер навестил пострадавших от пожара в Калифорнии

Парадайз, США, , 15:13 — REGNUM 21 ноября голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил пострадавший от пожара город Парадайз, передает немецкий канал N-TV.

Шварценеггер встретился с местными жителями, потерявшими свои дома в огне, поделился с ними обедом и пожертвовал $100 тыс. местной пожарной службе. На своей странице в Twitter актер прокомментировал работу спасателей: «я увидел дух Америки», «это настоящие герои экшна».

Арнольд Шварценеггер также призвал всех неравнодушных сделать денежные пожертвования для людей, оставшихся без крова.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 ноября в Калифорнии зарегистрировано 86 жертв пожара, 536 числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил более 13 тыс. домов. Это самый разрушительный пожар в истории западного побережья США.

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