Кандидат на пост главы Переславля Валерий Астраханцев имеет судимость

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:35 — REGNUM Кандидат на пост главы городского округа Переславля-Залесского Ярославской области и действующий и.о. главы города Валерий Астраханцев был судим. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информация об этом размещена на сайте Центризбиркома, где хранятся сведения о кандидатах всех уровней. В частности, на странице кандидата в депутаты совета городского поселения Красково Люберецкого района Московской области Валерия Александровича Астраханцева указано, что он был судим по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Судимость погашена 30.06.2002 года.

Сейчас Валерий Астраханцев подал документы в комиссию по отбору кандидатур на должность главы городского округа Переславля-Залесского. По данным корреспондента ИА REGNUM, сведения о судимости кандидатом указаны.

Чётко осознаю всю ответственность за принятое решение перед жителями городского округа, Губернатором Ярославской области Д.Ю.Мироновым. Впереди конкурсный отбор, решение депутатов городской Думы. Убеждён, что в Губернаторской команде возможно решить все сложные и застарелые вопросы в интересах всех жителей региона, — написал Валерий Астраханцев на своих страницах в социальных сетях, сообщая о своем выдвижении.

Отметим, что погашенная судимость не является препятствием для участия в конкурсе на пост главы города. Однако депутаты Переславской городской думы могут учесть это при голосовании.

Необходимо отметить, что Валерий Астраханцев принимает участие в подобном конкурсе на территории Ярославской области во второй раз. Осенью 2017 года депутаты Собрания представителей Переславского района избрали Валерия Астраханцева на пост главы района. Однако тогда на заседании Собрания представителей до депутатов не была донесена информация о том, что у кандидата Валерия Астраханцева имеется погашенная судимость, на заседании это не обсуждалось.

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