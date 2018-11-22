В Петербурге раскрыли поджог редакции СМИ: двое арестованы

Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двоих граждан, обвиняемых в причастности к поджогу редакции зарегистрированного СМИ. Совершенное преступление квалифицировано как хулиганство. Один из арестованных считает себя журналистом.

Как сообщили 22 ноября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, по данным следствия, обвиняемые подготовили и осуществили поджог офисного помещения в бизнес-центре «Ильич» на Белоостровской улице, которое занимает ООО «ФАН», учредитель одноименного информационного агентства.

В ходе преступления, совершенного в ночь на 9 октября 2018 года, окно офиса редакции было разбито камнем, внутрь помещения на первом этаже вылит из бутылки и подожжен бензин. При этом в офисе работала сотрудница агентства. Благодаря быстрой реакции на поджог, огонь удалось потушить силами сотрудников охраны бизнес-центра, никто не пострадал.

Оба обвиняемых признали свою вину. Вадим Лифшиц и Игорь Васильев помещены в СИЗО сроком по 9 января 2019 года. В суде Лифшиц назвался журналистом, сотрудником интернет-газеты «Вкризис.ру». Следствие считает его координатором преступления, обеспечивавшим действия исполнителей.

Васильев, как полагает следствие, приискал исполнителей поджога и на своей автомашине осуществил их доставку к месту преступления. После этого он забрал исполнителей с места преступления, сообщил о поджоге Лифшицу, после чего проследовал к заказчику преступления и получил от него денежное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей.

Также получены сведения о причастности Васильева к поджогу редакции «НТВ в Санкт-Петербурге» 10 ноября 2018 года. Расследование продолжается.