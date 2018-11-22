Преступника в Кемерове поймали с помощью системы распознавания лиц

Кемерово, , 14:47 — REGNUM В Кемерове внедрение системы распознавания лиц уже в первую неделю работы дало свои результаты. Разработанный российской компанией NtechLab алгоритм помог задержать преступника. Мужчина находился в розыске за грабеж.

Как уточнили в пресс-службе компании, задержание произошло в результате тестового внедрения пяти камер в магазинах шаговой доступности уже на четвертый день после начала работы системы. Работы ведутся в рамках проекта «Цифровой город», пишет ТАСС. В настоящее время система находится в стадии опытной эксплуатации и оповещает правоохранительные органы об обнаружении разыскиваемых лиц.

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Компания NtechLab, начавшая свою деятельность в 2015 году, продвигает технологии в качестве элемента больших проектов в области общественной безопасности, связанных с технологиями «умного города» и видеонаблюдения за объектами инфраструктуры. По результатам конкурса Face Recognition Prize Challenge, проводимого Агентством передовых исследований в сфере разведки США (IARPA), алгоритм NtechLab по распознаванию лиц был признан самым быстрым в мире.

Технология позволяет распознавать лица с точностью до 80% в базе объёмом до полумиллиарда изображений, при размере в несколько тысяч лиц точность распознавания достигает 99%. Поиск конкретного человека среди одного миллиарда лиц занимает менее половины секунды.