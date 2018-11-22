«Сатанинский храм» подал в суд на Netflix за сериал о новой «Сабрине»

Салем, США, , 15:14 — REGNUM «Сатанинский храм» в США инициировал судебное дело против компаний Netflix и Warner Bros о выплате $50 млн. за незаконное изображение статуи Бафомета в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины». Об этом сообщил основатель храма Люсьен Гривз в своём заявлении для The Wrap.

Гривз рассказал, что изображение статуи Бафомета является объектом авторским прав, которые нарушает её появление сразу в четырёх эпизодах сериала. Также основатель организации заявил, что «продюсеры сериала теперь получают прибыль за их работу». Гривз рассказал, что статуя основана на иконографии 19 века и создана в 2013 году специально для нужд «Сатанинского храма» в США. Представители компаний Netflix и Warner Bros. воздержались от ответных высказываний и отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, что «Сатанинский храм» — американская группа гражданских активистов, имеющая статус нетеистической религиозной организации и использующая сатанинскую символику для пропаганды социальной справедливости. Такое применение символики активисты воспринимают как сатиру и юмор, позволяющие привлечь внимание к реальным проблемам.

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