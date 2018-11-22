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СК проверит заявление о незаконной вырубке лесного массива в Красногорске

Общество

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

СК проверит заявление о незаконной вырубке лесного массива в Красногорске
Уничтожение деревьев

Красногорск, 22 ноября 2018, 14:31 — REGNUM  Следственные органы России по Московской области проведут доследственную проверку по факту незаконной вырубки лесного массива при строительстве жилого комплекса в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по Московской области.

Отметим, речь идёт о скандале вокруг строительства жилого комплекса в Подмосковье. Так, старинный французский парк с каскадом прудов, оставшихся от усадьбы Опалиха-Алексеевская в Красногорске, в 2017 году вышел из-под охранного статус объекта культурного наследия и странным образом перешёл в частную собственность. Как утверждают местные жители, под застройку жилого массива спилено уже 4 тыс. деревьев. При этом о разрешении на строительство со стороны застройщика данных нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области суд вынес приговор в отношении 36-летнего предпринимателя из Подмосковья, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Читайте подробнее: Предприниматель из Подмосковья осужден за незаконную рубку леса

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