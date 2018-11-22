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Несколько десятков жителей Кунцево пришли в суд по иску к мэрии Москвы

Общество

Около 60 жителей района Кунцево Москвы собрались в здании Верховного суда РФ

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Несколько десятков жителей Кунцево пришли в суд по иску к мэрии Москвы
Игорь Свирин © ИА REGNUM
В зале суда по коллективному иску граждан к мэрии Москвы

Москва, 22 ноября 2018, 14:26 — REGNUM  Около 60 жителей района Кунцево Москвы собрались в здании Верховного суда РФ, где рассматривается их коллективный иск к мэрии Москвы, передаёт 22 ноября корреспондент ИА REGNUM с места события.

Напомним, жители района недовольны проектом реконструкции, по которому территория, где расположены пятиэтажные дома, передана под застройку. Возмущение и протесты вызвало начало работ, когда участок с зелёными насаждениями пытались обнести забором.

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Публика в зале суда
Игорь Свирин © ИА REGNUM
Публика в зале суда

Жители установили дежурство, вступали в споры с представителями застройщика, но 19 ноября были вытеснены при помощи полиции. В тот же день в зелёную зону завели экскаватор, вокруг сначала выставили оцепление, а после установили забор.

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