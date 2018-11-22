В Братское водохранилище в 2019 г. выпустят молодь омуля и пеляди

Иркутск, , 14:25 — REGNUM На предприятии «Байкальская рыба» в Иркутской области спецкомиссия провела инвентаризацию икры, которую заготовили для выращивания мальков, передает интернет-портал «Общественное телевидение России». Подсчет икры примерный: специалисты исходят из объема тары, которую икра занимает.

Весной уже подросшую рыбу выпустят в открытые водоемы для пополнения популяции. На этом заводе выращивают пелядь и омуля. Мальки растут в прудах, их здесь 10, на площади 100 гектаров.

Ближе к лету рыбу ждет переселение в Братское водохранилище. Изначально там омуль не водился, но рыбе там даже лучше, чем в Байкале: растет быстрее в два раза и получается толще, поскольку корма больше, да и вода теплее. Кроме того, в водохранилище омуль достигает половозрелого состояния за 3−4 года, в Байкале — за 7−8 лет.

«Ежегодно «Байкальская рыба» выпускает порядка 4−5 миллионов штук подрощенной молоди пеляди и омуля в водные объекты Иркутской области и в том числе 235 тысяч штук было подрощенного омуля выпущено в Братское водохранилище», — сказал начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области Иван Лобыцин.

«Если несколько лет не работает рыбзавод, то потом рыбы вообще не становится, — сказал главный рыбовод ООО «Байкальская рыба» Михаил Кравчук. — Ни омуля, ни пеляди нет. Это связано с тем, что нет условий для естественного нереста».

Программа по сохранению популяции рыбы финансируется из федерального бюджета. В этом году на эти цели в регионе было потрачено 2 миллиона рублей.

Читайте также: В Госдуме настаивают на повышенных выплатах к пенсиям для рыболовов