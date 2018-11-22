В Алма-Ате прошел форум «Диалог культур народов Центральной Азии»

Алма-Ата, Казахстан, , 14:28 — REGNUM Ученые и культурологи стран Туркестана обсудили связь культур на международном форуме «Диалог культур народов Центральной Азии» в Алма-Ате, сообщает 22 ноября агентство «Казинформ».

Представители Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии обсудили такие вопросы, как взаимосвязь культур, общность традиции и сближение народов Туркестана.

«У нас одни истоки, у нас похожий тюркский язык, поэтому мы должны приложить все усилия к тому, чтобы народы сближались», — заявила представитель международного центра сближения культур Алма-Аты Жаннат Мурунова.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Чимкенте состоялся первый форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана. В рамках форума Туркестанская область Казахстана подписала меморандум о сотрудничестве с городами Джизак, Ташкент и Ташкентской областью.

Читайте ранее в этом сюжете: Туркестанская область подписала меморандумы с регионами Узбекистана