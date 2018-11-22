Победителями конкурса «Семья года» стали жители Перми

Пермь, , 14:16 — REGNUM В Москву съезжаются участники Всероссийского конкурса «Семья года» — днем 22 ноября состоится чествование победителей. В номинации «Многодетная семья» на первое место вышли Павел и Анастасия Ощепковы из Перми. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Ощепковы воспитывают 14 детей: двое кровных и 12 приемных. Пара сознательно не берет на воспитание малышей — у них больше шансов на усыновление. Ведь детей постарше редко удочеряют и усыновляют.

По словам Ощепковых, никакая помощь им не нужна — они хорошо зарабатывают. У папы собственная компания: он полиграфолог, а мама там же работает психологом. Заработанные деньги они тратят на детей и путешествия. Побывали во многих странах мира.

«Дети развиваются, — сказал глава семьи Павел Ощепков. — Мы видим, что на самом деле помогаем им, как они превращаются из маленьких волчат в совершенных людей».

«Наша семья очень дружная, общительная, — сказал сын. — Мы никогда не оставляем друг друга в обиде. Очень много времени проводим вместе. Я помогаю им (младшим братьям и сестрам) делать уроки. Чему-то они меня учат, чему-то я их учу».

Многое дети делают вместе с родителями. Например построили беседку. С мамой девочки шьют и готовят.

Конкурс «Семья года» проходит в несколько этапов: сначала региональный — жюри нужно отправить презентацию с рассказом, кто и чем увлекается, чем живет. После этого — федеральный этап. Здесь регионы отсылают заявки на победу своих жителей в Москву.