На должность главы Переславля Ярославской области претендуют четверо

Ярославль, , 14:09 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области закончен прием документов на конкурс на должность главы городского округа города Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В начале октября взамен ушедшего в Ярославль Владимира Волкова исполнять обязанности главы города стал Валерий Астраханцев. 9 ноября был открыт прием документов от желающих занять пост мэра Переславского округа. Принять участие в нем изъявили четверо кандидатов — действующий руководитель Переславля Валерий Астраханцев, директор МУКП г. Переславля-Залесского ЯО «ЕИРЦ» Илья Шеффель, заместитель директора ООО «ПЭК» Сергей Шеманаев и предприниматель Роман Козлов. Последние два являются депутатами городской думы.

3 декабря их кандидатуры рассмотрит конкурсная комиссия, 6 декабря кандидаты, прошедшие через фильтр предварительного отбора, предстанут перед депутатами городского округа. Победит тот, кто наберет две трети голосов народных избранников.