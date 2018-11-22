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Адвокат рэпера Хаски опровергла слухи о возбуждении дела в Краснодаре

Общество

В Первомайском суде города рассматривают происшествие с участием рэпера

Адвокат рэпера Хаски опровергла слухи о возбуждении дела в Краснодаре
Цитата из видео «Хаски — Пуля-дура» пользователя Хаски.youtube.com
Рэпер Хаски

Краснодар, 22 ноября 2018, 14:07 — REGNUM  Информация СМИ о том, что против рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) завели в Краснодаре уголовное дело по ч.1 ст. 167 Уголовного кодекса РФ, не соответствует действительности. Об этом сообщила Телеканалу 360° адвокат Наталья Жданович.

По словам юриста, в отношении музыканта, интересы которого в суде представляют два правозащитника, не возбуждено уголовное дело.

Жданович уточнила, что в Первомайском суде города рассматривают происшествие с участием рэпера с учетом составленных на него административных протоколов.

Ранее источник РБК Краснодар в силовых структурах сообщил, что против рэпера Дмитрия Кузнецова, который был задержан 21 ноября у ночного клуба в Краснодаре, якобы завели уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

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