«Желтые жилеты» призывают всех собраться 24 ноября в Париже

Париж, , 14:07 — REGNUM Один из инициаторов движения протеста «желтые жилеты», Фрэнк Бюлер, надеется на участие еще большего количества людей в митинге, запланированном в Париже на субботу, 24 ноября, сообщает Le Figaro.

«Надеюсь, это будет настоящий прилив желтых жилетов», — заявил он.

Фрэнк Бюлер также выразил надежду на то, что все те, кто живут за городом приедут на митинг в Париж и «завладеют столицей».

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53-летний бывший журналист, а в настоящее время «инициатор сообщества», приглашает всех желающих «распространять на улицах Парижа желтые жилеты, выйти на улицы города или ехать со скоростью всего 5 км/ч».

Издание отмечает, что Фрэнк Бюлер является членом французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» уже почти два года. Однако сам инициатор движения утверждает, что начал свой «призыв как гражданин, а вовсе не как член политической партии».

Как сообщало ИА REGNUM, более 300 тыс. французов приняли участие в акции протеста «желтые жилеты», заблокировав автодороги во Франции. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство продолжит повышать цены на бензин.

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