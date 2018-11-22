Свыше 62 тыс. автолюбителей в России подпали под статью за пьяную езду

Москва, , 13:55 — REGNUM В России автолюбители продолжают садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Только за 10 месяцев 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 532 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями в пьяном виде и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования. Такие цифры на встрече с общественниками представителями СМИ озвучил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Александр Быков.

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По его словам, в отношении 62,7 тыс. таких нарушителей были возбуждены уголовные дела.

Кроме того, в 2018 году российской Госавтоинспекцией было организовано и проведено более 32 тыс. мероприятий по проведению сплошных проверок водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения. В ходе их проведения было выявлено более 43 тыс. нетрезвых водителей.

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Также за нетрезвую езду было возбуждено более 300 тыс. административных дел, еще 165 тыс. — за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ обсудит ужесточение наказания за повторное вождение в пьяном виде. МВД предлагает наказывать нарушителей радикально — максимальный срок за повторное нарушение планируется увеличить с двух до четырёх лет, а штраф до 500 тыс. рублей. На сегодня за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или тюремное заключение или принудительные работы до двух лет.

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