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В Казахстане предложили открыть границу для пеших туристов

Общество

Соответствующий депутатский запрос направлен главе правительства

В Казахстане предложили открыть границу для пеших туристов
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Туристы

Астана, 22 ноября 2018, 13:53 — REGNUM  Депутат Мажилиса парламента Казахстана Кенес Абсатиров направил председателю правительства Казахстана Бакытжану Сагинтаеву депутатский запрос с просьбой открыть пограничный контроль по пешим туристическим маршрутам, сообщает 22 ноября агентство «КазТАГ».

Депутат попросил поручить профильным ведомствам проработать вопрос пересечения государственной границы в летний период для организованных туристических групп, следующих по маршруту первопроходцев Тянь-Шаня Петра Семенова и Чокана Валиханова.

Упростить пересечение государственной границы также предлагается для туристов, следующих по маршруту из Алма-Аты к озеру Иссык-Куль в Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ассамблея народов Казахстана планирует возродить массовый школьный туризм по регионам страны. Для этого планируют запустить республиканско-туристическую экспедицию «Ел тану».

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют возродить массовый школьный туризм

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