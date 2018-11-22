В Казахстане предложили открыть границу для пеших туристов

Астана, , 13:53 — REGNUM Депутат Мажилиса парламента Казахстана Кенес Абсатиров направил председателю правительства Казахстана Бакытжану Сагинтаеву депутатский запрос с просьбой открыть пограничный контроль по пешим туристическим маршрутам, сообщает 22 ноября агентство «КазТАГ».

Депутат попросил поручить профильным ведомствам проработать вопрос пересечения государственной границы в летний период для организованных туристических групп, следующих по маршруту первопроходцев Тянь-Шаня Петра Семенова и Чокана Валиханова.

Упростить пересечение государственной границы также предлагается для туристов, следующих по маршруту из Алма-Аты к озеру Иссык-Куль в Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ассамблея народов Казахстана планирует возродить массовый школьный туризм по регионам страны. Для этого планируют запустить республиканско-туристическую экспедицию «Ел тану».

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