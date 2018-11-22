«Малокровных детей – 76%»: история первого красноярского детсада

Красноярск, , 13:49 — REGNUM Первый красноярский детский сад празднует своё 110-летие. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 ноября, в мэрии Красноярска, детсад №1 открылся в 1908—1909 годах в Крестьянском переулке (ныне ул. Сурикова).

В учреждении, располагавшемся на втором этаже здания, насчитывалось две группы детей в возрасте от пяти до восьми лет. Это были дети из состоятельных семей. Плата за посещение была достаточно высокой, так как детсад содержался за счёт личных средств представительницы городской знати госпожи Грудининой.

По воспоминаниям первой руководительницы детского сада Елизаветы Зыковой, до учреждения добралось войско Колчака, уничтожив всё в один день.

В 1919 году учреждение было национализировано. В распоряжении педагогов оказались восемь комнат, тёплый туалет, два коридора и кухня. Детсад работал с 8 утра до 16−17 часов.

В 20-е годы пришлось нелегко. Здание требовало капремонта, игрушек и мебели не хватало, группы были сильно переполнены.

«Потребность же в саде настолько велика, что не удалось выдержать нормы нагрузки в группах и пришлось группы перегрузить на 10−15 человек. Кандидатов в настоящее время 130 детей», — отмечала в своём отчёте в 1925 году Елизавета Зыкова.

До 30-х годов малыши в детсаду спали на полу, так как не было кроваток. Горячие завтраки появились только в 1925 году. Тогда большинство воспитанников были из рабочих семей. Размер оплаты составлял 4 рубля. Многие семьи были малообеспеченными и не платили по несколько месяцев.

За жизнью воспитанников педагоги следили и вне детсада. Они выявляли, какие у детей жилищные условия, как часто меняется бельё, есть ли паразиты в постелях. Врачебные отчёты свидетельствуют о том, что домашнее питание детей оставляло желать лучшего. Они часто болели и были ослабленными.

«Малокровных детей в детском саду — 76%, золотушных — 59%, со следами рахита — 35%, туберкулезных — 2%, с накожными болезнями — 40%», — говорится в отчёте.

Чтобы исправить ситуацию, для детей в саду организовали прогулки. Однако с наступлением холодов они отменялись, так как дети были плохо одеты.

В основе работы первого красноярского детсада было Фребелевское учение. Первая руководительница — Елизавета Зыкова — принимала участие во Всероссийской конференции по дошкольному образованию под председательством Клары Цеткин и Надежды Крупской. Дети наблюдали за природой, им прививали гигиенические навыки, также педагоги обращали внимание на развитие речи и музыкальное воспитание. Воспитанников учили читать и считать, более старшие дети работали в столярной мастерской.

Музработник рассказывал, что дети не проявляли интереса к музыке Чайковского и Шумана по причине «музыкальной неразвитости». Зато им нравились громкие, весёлые марши и песенки.

Более 60 лет детский сад располагался на улице Сурикова, а затем, в 1974 году, переехал в новое здание на ул. Карла Маркса.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, детсад №1 работает до сих пор. В настоящее время в нём насчитывается порядка 160 воспитанников.