Детей на работу в России регулярно приводят 4% сотрудников — опрос

Москва, , 13:45 — REGNUM 4% сотрудников в России регулярно приводят детей к себе на работу. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», свидетельствуют результаты опроса компании HeadHunter.

«Регулярно берут с собой отпрысков (на работу) только 4%», — передает вещатель.

Согласно результатам опроса, 41% респондентов приводил на работу своего ребенка хотя бы один раз.

Так, 16% жителей страны, приводившие хоть раз детей к себе на работу, отметили, что они хотели познакомить своих малышей с коллегами. В свою очередь, 55% опрошенных утверждают, что приводили детей на работу, потому что их не с кем было оставить.

Опрос, в котором приняли участие более 10 тыс. респондентов из разных населенных пунктов РФ, был проведен в конце октября 2018 г.

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