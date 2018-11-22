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Партия Сальвини вернула распятия в итальянскую школу

Общество

Распятия, вероятно, были убраны руководителями школы, которые не хотели «задевать чувства учеников других конфессий»

Партия Сальвини вернула распятия в итальянскую школу
Didgeman
Распятие

Рим, 22 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  Депутаты от партии «Лига» принесли в одну из начальных школ города Фьюмичино распятия, которые незадолго до этого загадочным образом исчезли из некоторых ее классов, сообщает Il Giornale в четверг, 22 ноября.

Депутаты со ссылкой на заявления родителей некоторых учеников заявили, что распятия, вероятно, были убраны из классов школьными руководителями, которые не хотели «задевать чувства учеников других конфессий».

Парламентарии также попросили своих однопартийцев из Фьюмичино выяснить, нет ли подобных ситуаций в других школах города. Тысячелетняя традиция не должна и не будет пересматриваться из-за того, что она может не нравиться меньшинству, считают депутаты.

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Политическая жизнь Италии
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