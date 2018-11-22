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Телеведущий Валдис Пельш попал в больницу

Общество

Представитель телеведущего прокомментировала сообщения о госпитализации

Телеведущий Валдис Пельш попал в больницу
Okras
Валдис Пельш

Москва, 22 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  Телеведущий Валдис Пельш был экстренно госпитализирован в Москве. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Об этом 22 ноября сообщило РЕН ТВ. По данным телеканала, сейчас Пельш находится в отделении кардиологии.

Эту информацию опроверг представитель телеведущего. По её словам, эти сообщения о госпитализации Валдиса Пельша не соответствуют действительности.

«Он проходит плановое обследование перед экспедицией в Антарктиду, где будет снимать документальный фильм», — приводит ТАСС слова представителя телеведущего.

Напомним, телеведущий и телепродюсер латышского происхождения Валдис Пельш известен российскому зрителю в качестве ведущего телепередач «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш». Также он является автором и ведущим многих документальных фильмов, в числе которых «Люди, сделавшие Землю круглой» и «Вместе с дельфинами».

Читайте развитие сюжета: Помощница Пельша опровергла госпитализацию артиста

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