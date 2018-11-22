В Вене подвели итоги работы сети ядерного образования STAR-NET

Вена, , 13:30 — REGNUM Четвертая генеральная ассамблея международной сети «Образование и подготовка специалистов в области ядерных технологий STAR-NET» проходит в эти дни в Вене. В мероприятии, посвященном подведению итогов трех лет работы сети и утверждению планов на следующий год, принимает участие ректор Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, сообщает 22 ноября пресс-служба вуза.

Выступивший на ассамблее президент STAR-NET, ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов отметил, что за достаточно короткий период организация вышла на уровень аналогичных сетей ядерного образования, которые также существуют под патронажем МАГАТЭ и объединяют организации других регионов мира. Речь идёт о европейской сети ENEN, азиатской ANEN, латиноамериканской LANET и африканской AFRO-NEST. Президент STAR-NET высоко оценил сделанное и определил новые задачи, решение которых необходимо для создания в рамках сети единого образовательного пространства.

Дмитриев рассказал об опыте, накопленном вузом в решении задач обучения и профессиональной подготовки специалистов для ядерной отрасли. В нижегородском вузе налажено сотрудничество с предприятиями Росатома, на базе которых ведется эта работа, практикуется международный обмен студентами и преподавателями, ведется подготовка учебных пособий, связанных с образованием в области ядерных технологий.

Сеть STAR-NET была создана в сентябре 2015 года в рамках генеральной конференции МАГАТЭ. Это международная региональная сеть ядерного образования, охватывающая регион Восточной Европы и Средней Азии. Кроме НГТУ, в международную сеть входят два других российских вуза: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Томский политехнический университет.

Целью региональной сети STAR-NET является развитие, управление и сохранение ядерных знаний и обеспечение квалифицированных человеческих ресурсов в ядерной области в странах-участниках, чьи образовательные организации участвуют в данной сети, а также улучшение качества человеческих ресурсов для стабильного развития и использования безопасных ядерных технологий.

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