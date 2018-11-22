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Правительство обсудит штрафы до 500 тыс. рублей за вождение в пьяном виде

Общество

Срок до четырех лет

Правительство обсудит штрафы до 500 тыс. рублей за вождение в пьяном виде
Пьяный водитель

Москва, 22 ноября 2018, 13:24 — REGNUM  Правительство обсудит ужесточение наказания за повторное вождение в пьяном виде, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

МВД предлагает наказывать нарушителей радикально — если поправки будут поддержаны, максимальный срок за повторное нарушение будет увеличено с двух до четырех лет, а штраф до 500 тыс. рублей.

Одновременно предлагается считать опьянением действие лекарств с одурманивающим эффектом. Например, это касается «Димедрола».

Сейчас за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или тюремное заключение или принудительные работы до двух лет.

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Пьянство за рулем
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