Нужны масштабные исследования: эксперт о наказаниях водителей за лекарства

Москва, , 12:56 — REGNUM Некоторые лекарства выводятся из организма неделями, организм каждого человека ведет себя по-разному, «справедливую» для наказания концентрацию определить невозможно, и прежде чем «наказывать за лекарства», надо провести масштабные исследования, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 22 ноября, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя инициативу ГИБДД о наказаниях за «одурманивающие лекарства».

Как сообщалось ранее, ГИБДД и Минздрав намерены внести в административный кодекс поправки и наказывать водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, в том числе фенобарбитала и димедрола.

Идею поддерживает и депутат Госдумы Вячеслав Лысаков: как сообщает «Коммерсантъ», депутат предлагает прописать два состава правонарушения — «более мягкие санкции» для граждан, которые приняли препарат в терапевтических дозах, и лишение прав для «наркоманов, глотающих таблетки пачками» для получения эффекта одурманивания.

Мы не знаем, насколько распространена такая проблема в России. Никакой статистики на этот счет нет. И вообще ситуация с подобными лекарствами очень запутанная. Если такие правила будут введены, то человека, принявшего противоаллергический препарат, могут через неделю остановить, попросить сдать анализы, обнаружить одну молекулу препарата и лишить прав.

Многие из подобных лекарственных средств выводятся из организма неделями. К тому же у каждого человека организм ведет себя по-разному. И никакой «справедливой концентрации», за которую уже можно наказывать, тут не найти.

Нет никакой четкой границы между «терапевтическим приемом» и «одурманиванием». Некоторые водители ведут себя неадекватно и без всяких лекарств. Прежде чем вводить такие нормы, необходимо провести серьезные научные исследования с участием большого количества людей, — отметил Шкуматов.