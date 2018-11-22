Проверка трат на стадион «Санкт-Петербург» начнется в декабре

Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга до конца 2018 года проведет проверку соблюдения бюджетного законодательства, законности и эффективности использования средств бюджета Санкт-Петербурга при строительстве объектов стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Как значится в плане КСП на 2018 год, проверке подвергнется комитет по строительству Санкт-Петербурга, который был госзаказчиком стадиона. Проверка охватит 2016−2017 годы и истекший период 2018 года, а при необходимости ‑ и более ранний период.

Первые мероприятия по проверке стадиона начнутся в декабре 2018 года, сообщает 22 ноября издание «Петербургский дневник».

«Очень сложный объект. Им займется та же комиссия, которая работала с «Петербургским метрополитеном», — сказал аудитор КСП Константин Желудков. По его словам, это самые опытные специалисты, которые «внимательно следили за возведением арены».

Как ожидают в КСП, проверка займет не менее трех месяцев в связи с большим объемом работы по изучению документации и реального состояния стадиона.

Стадион «Санкт-Петербург», прозванный в народе «Зенит-Ареной», был построен для чемпионата мира по футболу в западной части Крестовского острова и стал самым известным спортивным долгостроем в стране. Строительство заняло вместо двух лет почти десять, а его стоимость возросла с планируемых 6,7 млрд до почти 48 млрд рублей. Стадион передан в концессию футбольному клубу «Зенит» на 49 лет.

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Напомним, в связи с многомиллиардной стройкой было заведено несколько уголовных дел о хищении бюджетных средств. Наиболее резонансным является уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, который обвиняется во взятках и мошенничестве на стадионе.

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