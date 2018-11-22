Гражданин Израиля приговорен к 10 годам за угрозы американским евреям

Тель-Авив, Израиль, , 12:54 — REGNUM Израильский суд приговорил 22 ноября гражданина страны к 10 годам заключения за то, что он угрожал расправой еврейским культурным центрам в США, сообщает американское агентство Associated Press.

Подсудимый, проживавший на юге страны, в городе Ашкелон, страдает аутизмом, его имя не называется в связи с тем, что на момент совершения преступлений он был еще несовершеннолетним.

По данным израильских властей, он применял современные технологии для того, что скрыть то, откуда он делал звонки с угрозами.