Во Владимире случаи пневмонии зафиксированы еще в двух школах

Владимир, , 12:58 — REGNUM Во Владимире еще в двух школах зафиксированы случаи заболевания учеников пневмонией. Как сообщил 22 ноября портал «Зебра ТВ», заболели ученики школ №46 и №25. В последней, по данным издания, три класса ушли на карантин. Всего в образовательном учреждении заболели семь человек.

Заболевание учеников школы №46 подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, там зафиксировано два случая лабораторно подтвержденной пневмонии. Случаи заболевания в школе №25 в Роспотребнадзоре не подтвердили.

ИА REGNUM напоминает, что ранее вспышка пневмонии была зафиксирована в школах №36 и №39. В школе №36 17 октября был объявлен карантин из-за того, что заболели 15 учеников. Он продлевался два раза, ограничение было снято только 9 ноября.

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