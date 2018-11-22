Суд в Калининграде освободил из СИЗО врача роддома, где умер младенец

Калининград, , 12:54 — REGNUM Калининградский областной суд отпустил из СИЗО под домашний арест и.о. главврача роддома № 4, где погиб младенец. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу (для подозреваемой) заменена на домашний арест», — говорится в сообщении.

Таким образом, суд удовлетворил обращение прокуратуры об изменении меры пресечения для и.о. главврача.

15 ноября пресс-служба регионального управления СКР сообщила, что в отношении руководителя роддома в Калининградской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 5 ноября и.о. главврача медучреждения отказала умирающему новорожденному младенцу в дорогостоящем препарате. В результате ребенок умер.

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