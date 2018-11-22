Барнаульский пивзавод открыл в Алтайском университете «аудиторию для идей»

Барнаул, , 12:51 — REGNUM Новую аудиторию для новых научных и практических идей открыли Барнаульский пивоваренный завод совместно с Алтайским государственным университетом, сообщает 22 ноября пресс-служба вуза.

По словам директора международного института экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ Степана Межова, открытие аудитории стало первым шагом к созданию пространств, где можно творить и придумывать идеи и проекты.

В свою очередь, гендиректор пивзавода Алексей Рыбников сообщил, что предприятиям всей России и, в частности, Алтайского края, постоянно нужны молодые и инициативные специалисты, которых нужно замечать и приглашать к сотрудничеству уже со второго-третьего курса вуза. Поэтому идея создания нового пространства сложилась исторически.

«20 лет назад на площадке БПЗ создали научную лабораторию, в которой работали несколько студентов вуза. Они потом трудоустроились и работают до сих пор. Я один из них. Это был отличный опыт в плане подготовки специалистов с самых ранних курсов. Уверен, здесь будут рождаться хорошие, практически применимые проекты», — сказал он.

Организаторы проекта, торжественно открывая аудиторию, не стали перерезать традиционную красную ленту. В аудитории на зеленых лентах они повесили яблоки, а затем перерезали ленточки, удерживающие их. Яблоки собрали в корзину и передали студентам как символ «большого урожая идей», который они соберут, работая в этом коворкинг-пространстве.

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