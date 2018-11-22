Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен вице-адмирал Костюков

Москва, , 12:49 — REGNUM Вице-адмирал Игорь Костюков будет временно исполнять обязанности начальника Главного управления Генерального штаба ВС России. Об этом 22 ноября пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

Костюков временно заступит на место генерал-полковника Игоря Коробова, который скончался 21 ноября от тяжелой болезни. Отмечается, что вице-адмирал является и наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

Ранее Игорь Костюков был первым заместителем Коробова.

Как сообщало ИА REGNUM, начальником ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Коробов был назначен в январе 2016 года. Министр обороны Сергей Шойгу выразил соболезнования его родным и близким.

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