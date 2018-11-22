Вице-президент Facebook признал вину за сотрудничество с PR-фирмой

Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Вице-президент Facebook по коммуникациям Эллиот Шрейдж опубликовал официальное обращение с признанием вины за сотрудничество с PR-фирмой Definers, которая писала критические статьи о конкурентах компании — Apple и Google. Детали сотрудничества стали известны после расследования The New York Times, однако ранее Facebook не называл человека, ответственного за заключение контракта с Definers.

В обращении говорится о том, что Шрейдж нанял компанию без ведома Марка Цукерберга и исполнительного директора Шерил Сэндберг. Таким образом он хотел улучшить репутацию соцсети и снизить давление со стороны конкурентов, которые призывали правительство усилить правовой контроль над Facebook. Definers создавала положительный образ соцсети, сотрудничая с прессой, рассылая пресс-релизы и проводя исследования.

Шрейдж признался, что помимо этого, фирме дали задание собрать информацию о миллиардере Джордже Соросе, «чтобы понять, какие группы за ним скрываются». Ранее он публично раскритиковал Facebook.

Вице-президент по коммуникациям отверг обвинения в том, что Facebook заказывал у Definers фейковые новости о конкурентах. Речь шла лишь о статьях, указывающих на их негативные стороны и положительные стороны Facebook.

Напомним, после публикации расследования о сотрудничестве Facebook с PR-фирмой в СМИ обсуждали, кто может быть уволен из компании. Часть подозрений падала на Цукерберга и Сэндберг, однако своим признанием Шрейдж официально снял с них вину в произошедшем. Вероятно, дополнительные санкции со стороны руководства компании не грозят Шрейджу, так как еще в июле 2018 года он объявил о своём уходе. С тех пор топ-менеджер передает все дела своему преемнику Нику Клеггу.

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