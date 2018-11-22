Предпенсионерам гарантируется доля в наследстве

Москва, , 12:39 — REGNUM Законопроект об обязательной доле в наследстве для нетрудоспособных Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

С 1 января 2019 года правила об обязательной доле в наследстве нетрудоспособных лиц, будут по-прежнему применяться к женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет.

Речь идет о несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супругах и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцах наследодателя.

Они будут иметь право на ½ наследства.

«Институт обязательной доли в наследовании распространяется на лиц предпенсионного возраста. В приведенном случае этот человек будет получать половину наследства, независимо от того, как и кому было написано завещание», — сказал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).