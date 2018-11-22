В Кракове скончалась «самая старая монахиня в мире» Рошак

Варшава, , 12:31 — REGNUM Польская Римско-католическая церковь подтвердила 22 ноября информацию о кончине на 110 году жизни, «возможно, самой старой монахини» в мире Сесилии Рошак, сообщает американское агентство Associated Press.

Как отметил пресс-секретарь церкви Павел Рытель-Андрианик, Рошак скончалась на прошлой неделе в женском монастыре в Кракове. По его словам, она была, «возможно, самой старой монахиней в мире».

Напомним, во время нацистской оккупации Прибалтики она с рядом других монахинь укрывала евреев в одном из женских монастырей в Вильнюсе. За ее работу в 2009 году израильские власти присудили ей «Праведники народов мира» за помощь в спасении евреев.