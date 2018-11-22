В 2018 году в Казахстане от рака умерли 15 тыс. человек

Астана, , 12:33 — REGNUM Раком в Казахстане ежегодно заболевают 36 тыс. человек, в том числе 650 детей, заявила директор Казахстанского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова на международном научном форуме «Инновации в здравоохранении», сообщает 22 ноября издание InformBuro.

По итогам девяти месяцев 2018 года от онкологических заболеваний в Казахстане умерли около 15 тыс. человек. Кайдарова отметила, что специалисты стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. За10 лет смертность от рака в Казахстане удалось снизить в 1,5 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что возведение национального научного онкологического центра в Астане будет начато в 2018 году.

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