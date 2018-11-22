Новочеркасские школьники замерзали на уроках – ростовская прокуратура

Новочеркасск, Ростовская область, , 12:29 — REGNUM В одной из школ Новочеркасска Ростовской области ученики замерзали на уроках. Грызть гранит науки ребятам приходилось в верхней одежде. Теплоснабжение в общеобразовательном учреждении удалось восстановить только после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Информация об отсутствии теплоснабжения в новочеркасской школе № 10 была опубликована на одном из интернет-порталов. Как было выявлено в ходе прокурорской проверки, батареи оставались холодными с 12 по 14 ноября.

«Подача теплоносителя в систему отопления школы производилась ненадлежащим образом, в отдельных кабинетах отопление отсутствовало полностью, в связи с частичным закрытием задвижек на теплопроводе, расположенных в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности филиала ПАО «ОГК-2» — Новочеркасская ГРЭС, что привело к понижению температуры в учебных кабинетах школы до 15−17 градусов и создало угрозу здоровью обучающихся детей», — уточнили в прокуратуре Ростовской области.

Руководство школы должных мер не предпринимало, теплоснабжающая организация не была оповещена о перебоях с отоплением. Работниками филиала Новочеркасской ГРЭС, ответственными за бесперебойное теплоснабжение школы, не контролировала состояние задвижек на теплопроводе.

Главе администрации Новочеркасска и директору филиала теплоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений закона, отопление в школе восстановлено, уточнили в ведомстве.