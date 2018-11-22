Главу фискальной службы Винницы заподозрили в создании преступной группы

Винница, Украина, , 12:31 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины подозревает начальника главного управления фискальной службы (ГУ ГФС) Винницкой области и его первого заместителя в ряде правонарушений, включая создание преступной организации, заявили в пресс-службе ведомства, сказано 21 ноября на официальном сайте генеральной прокуратуры.

Чиновникам также инкриминируют уклонение от уплаты налогов и злоупотребление властью.

Отметим, имена подозреваемых не названы:

«Установлено, что примерно в 2014 году неустановленным в настоящее время лицом в Виннице была создана преступная организация с ее обособленными структурными подразделениями, в состав одного из которых вошли начальник ГУ ГФС в Винницкой области, его первый заместитель, а также приближенные к нему субъекты хозяйственной деятельности… Целью деятельности основателей и руководителей преступной организации было получение неправомерной выгоды от коммерческих структур, осуществляющих экспортно-импортные операции», — сказано в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, с 2015 по 2017 годы деятельность преступной группы нанесла государству урон на сумму около $11 млн.

Напомним, антикоррупционные органы Украины подозревают в незаконном обогащении главу ГФС Мирослава Продана. Экс-чиновник выехал за границу, однако позже опроверг слухи о своём бегстве и заявил, что в ближайшее время явится в следственные органы для дачи показаний.

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