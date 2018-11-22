Минздрав РФ создал в регионах мультидисциплинарные бригады

Москва, , 12:19 — REGNUM В регионах России созданы мультидисциплинарные бригады во главе с главными внештатными специалистами по терапии. Бригады созданы для оперативного отслеживания показателей заболеваемости и смертности в регионах, передает «Медветник».

По словам директора ГНИЦ профилактической медицины Оксаны Драпкиной, отчет о показателях смертности и заболеваемости по каждому региону России главными специалистами федеральных округов будут представляется ежеквартально.

Минздрав РФ предпринимает такие меры, чтобы снизить общую смертность населения страны, смертность от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, младенческую, материнскую смертности и др.

«Основной акцент в деятельности мультидисциплинарных бригад должен быть сделан на профилактике хронических неинфекционных заболеваний», — считает Драпкина.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав заявил о снижении уровня смертности в 79 субъектах Российской Федерации по итогам 2017 года, чиновники считают, что причиной этого стали улучшение качества жизни и ранняя диагностика заболеваний.Ранее на эту тему: Рождаемость падает, смертность растет: Минздрав подвел итоги 2017 года