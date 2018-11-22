Система безопасности электрокара Tesla стала жертвой российских школьников

Краснодар, , 12:15 — REGNUM Российские школьники неоднократно взломали систему безопасности электрокара Tesla. Это случилось на мероприятии «Кибервызов», которое прошло в Сочи. Об этом 21 ноября сообщил телеканал НТВ.

Этот «квест» стал своеобразной контрольной работой, которая была проведена после окончания учебного курса по информационной безопасности. Также в рамках другого конкурса ученики образовательного центра «Сириус» «обезвредили» ракету Р-36М, известную как «Сатана». Отмечается, что школьникам также были прочитаны лекции о том, почему нельзя заниматься несанкционированным взломом систем.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в Новосибирске суд вернул в прокуратуру уголовное дело, которое было возбуждено в отношении бывшего школьника, взломавшего электронный дневник. Отмечалось, что причиной его возвращения стала необходимость устранения препятствий для рассмотрения дела судом.

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