Десять зеленых зон на Кубани станут особо охраняемыми

Краснодар, , 12:12 — REGNUM Десять зеленых зон, расположенных на территории Краснодарского края, получат статус особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации края по итогам заседания Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края 21 ноября.

Как отмечалось на заседании, минприроды края ведется работа по созданию десяти особо охраняемых природных территорий, в том числе ООПТ, придающих особый статус территориям водно-болотных угодий Приазовья, таким как лиманно-плавневые комплексы «Дельта реки Кубани», «Ахтарские лиманы». На заседании было принято решение о создании рабочей группы с привлечением ученых для разработки региональной программы управления прибрежной зоной Приазовья.

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"Необходимо сохранить видовое разнообразие обозначенных территорий, в том числе создать особый режим, накладывающий ограничение на ведение хозяйственной деятельности», — отметил в ходе обсуждения замглавы региона Сергей Болдин.

Отметим, что в общей сложности на территории Краснодарского края насчитывается около двух тысяч зеленых зон, почти 1700 из них поставлены на кадастровый учет.