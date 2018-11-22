В отсутствие несчастья: почему граждане России считают себя счастливыми

Москва, , 12:07 — REGNUM Тому, что подавляющее большинство граждан России, согласно опросу ВЦИОМ, счастливы, есть вполне разумное объяснение, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя итоги опроса, проведённого 14 ноября 2018 года, в ходе которого выяснилось, что счастливыми респонденты считают себя, потому что имеют семью, хорошее здоровье и работу, он, в частности, отметил:

«Конечно, счастье — понятие философское. Каждый его понимает по-своему в диапазоне от «отсутствия несчастья» до «куча денег размером с Эверест». Уже поэтому опросам доверять, конечно, не стоит. Люди отвечают про разное. Однако есть некая тенденция — счастливее всего те, у кого меньше потребностей и эти потребности проще. Таковы и наши люди. С точки зрения высшей, заоблачной, это, может, и плохо. Дескать, человек должен быть сложен и вообще «хотеть странного».

Но я думаю, что в условиях нескончаемых испытаний, которые проходит наша страна многие годы, лучше и надёжнее быть простым. Довольствоваться малым. Находить счастье в повседневности. В здоровье, семье, детях. В отсутствии несчастья. И опрос показывает, что эту немудреную философию разделяют многие. Правы! В конце концов, ощущение счастья помогает в жизни, способствует улучшению работоспособности и здоровья. Будем проще и счастливее!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в последнее время уровень счастья граждан России находится на максимальных отметках (счастливыми себя считают 84% опрошенных), известил ВЦИОМ по итогам опроса. Отмечается, что люди прежде всего чувствуют себя счастливыми, потому что имеют семью, хорошее здоровье и работу.

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