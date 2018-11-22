Эксперт: Фитнес за счет работодателя – только в обмен на налоговый вычет

Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Депутаты относятся к гражданам как к малым детям, а заодно присваивают себе «право» распоряжаться чужими бюджетами: если государство хочет стимулировать занятия фитнесом, то вопрос нужно решить экономически, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 22 ноября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя инициативу депутатов Госдумы о бесплатном фитнесе для сотрудников крупных компаний.

Ранее РИА Новости сообщили, что депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил Минздраву обязать крупные компании платить за посещения их сотрудниками фитнес-клубов. В министерстве такую инициативу поддерживают, «хотя экономическую обоснованность такой меры еще нужно проанализировать», сказал заместитель министра Олег Салагай.

Депутаты, похоже, относятся к гражданам как к малым и неразумным детям, которых всему надо учить. Их хотят насильно сделать счастливыми. Если люди не занимаются фитнесом, то потому, что не хотят этого, а не потому, что работодатель не представляет им такой возможности. А наши депутаты хотят выглядеть красивыми, заботящимися о здоровье граждан, но за счет чужих бюджетов.

Работодатели могут обеспечивать своим сотрудникам условия для занятия спортом, но это их дело, их право, их отношения со своими работниками. И их дополнительные расходы. Если государство считает нужным стимулировать укрепление здоровья нации посредством занятий фитнесом на работе — пожалуйста. Достаточно вычитать эти средства из налогооблагаемой базы и упростить процедуру учета, — отметил Батушанский.